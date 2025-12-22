La vergogna pro-Pal non conosce limiti e mette sotto i piedi anche i valori dello sport e della solidarietà. Persino le Olimpiadi Milano-Cortina sono una scusa per insulti e intemperanze. La Fiamma Olimpica, partita da Roma il 6 dicembre, ha toccato la provincia di Napoli via mare. Partita da Positano ha raggiunto il porto di Marina Piccola, a Sorrento sulla nave della Guardia Costiera. Nave che trasportava il tedoforo di Milano-Cortina. Ebbene, i soliti vergognosi cori hanno accolto la nave trasformando un momento di condivisione di valori in una gazzarra indecorosa. Ha spiegato bene il senso dell’accaduto Sara Kelany, parlamentare e responsabile Immigrazione di FdI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano-Cortina, Kelany: “Vergogna pro-Pal a Sorrento contro il tedoforo portato dalla nave della Guardia costiera”

Leggi anche: "Liberare Milano dal sionismo". Manifestazione della vergogna: i pro Pal alzano il tiro

Leggi anche: Nave passeggeri fermata e multata dalla guardia costiera, i dettagli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milano Cortina 2026, cresce l'attesa: fra i tedofori c'è anche un ex Juve - Mancano ormai appena 80 giorni all'inizio della Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio. tuttosport.com

Milano Cortina: Roma show per la fiamma olimpica, bagno di folla per Achille Lauro tedoforo - Molto spesso un augurio o semplicemente una speranza, per questo vedere la fiaccola di Milano Cortina passare dalle mani di Gianmarco ... ansa.it

Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione - Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, svela le attivazioni che renderanno questo evento un momento unico e memorabile, nel segno dei valori dello ... adnkronos.com

#Olimpiadi #MilanoCortina, Malagò allo scoperto sulla situazione della #neve artificiale x.com

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiaccola olimpica arrivata negli Scavi di Pompei accolta da Jackie Chan - facebook.com facebook