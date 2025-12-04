Milano-Cortina 2026 Paolini | Spero che torcia unisca tutta l' Italia con i valori dello sport
“È un onore e un privilegio essere in questa posizione, mi sono emozionata specialmente alla fine quando mi sono ricordata dove sono e quello che ho appena fatto perché comunque è un sogno per ogni atleta. Mai avrei immaginato di poter essere in questa posizione. Mi sento veramente grata, emozionata e felice”. Lo ha detto Jasmine Paolini, tra gli ultimi tedofori allo stadio Panathinaiko di Atene a margine della cerimonia della consegna della fiamma olimpica in vista dei Giochi di Milano-Cortina. “È tanto incredibile – ha aggiunto -. Mi sento fortunata ad essere in questa posizione e spero che questa torcia faccia il giro di tutta l’Italia portando i valori dello sport con se e riesca a coinvolgere quante persone possibile, perché lo sport è salute fisica, mentale, spero che questi giochi portino nuovi appassionati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
