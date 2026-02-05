Milano Cortina 2026 Manni | Speriamo si affermi ancora di più il nostro essere italiani

Questa mattina, il presidente del comitato organizzatore Manni ha espresso la sua soddisfazione per l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali del 2026. Ha detto che spera che l’evento rafforzi ancora di più l’identità italiana. Manni ha ricordato il momento in cui ha avuto il privilegio di portare la fiamma e di essere l’ultimo a accendere il braciere, un ricordo che definisce “la ciliegina sulla torta” di un’occasione che considera storica e che porterà nel cuore per sempre.

"Portare la fiamma, e avere l'onore di essere l'ultima ad accendere il braciere è stato veramente la ciliegina sulla torta di questo momento storico che porterò per sempre nel cuore. Un momento veramente storico vuol dire rappresentare l'Italia in questo momento in cui l'italianità è sotto gli occhi di tutto il mondo, e speriamo che arrivi a livello internazionale e si affermi ancora di più il nostro essere italiani". Così Nicoletta Manni, etoile del teatro alla Scala e ultima tedofora in piazza Duomo, poco dopo aver acceso il braciere per l'ultima tappa della fiamma olimpica prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.

