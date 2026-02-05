Olimpiadi invernali 2026 | il calendario delle gare degli italiani più attesi a Milano Cortina

Le Olimpiadi invernali del 2026 si avvicinano, e gli italiani si preparano a scendere in pista. A Milano Cortina sono in programma gare di sci alpino, pattinaggio di figura e altre discipline, con alcuni atleti pronti a fare il tifo per le loro prestazioni. Le date delle discese di Franzoni e Paris sono già fissate, così come gli appuntamenti con le coppie di pattinaggio di figura. I tifosi sono già in attesa di vedere se gli atleti azzurri riusciranno a portare a casa medaglie e soddis

Il programma delle olimpiadi diviso per atleta: quando sono le discese di Franzoni e Paris, quando scendono in pista le coppie del pattinaggio di figura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Olimpiadi invernali 2026: il calendario delle gare degli italiani più attesi a Milano Cortina Approfondimenti su Olimpiadi Invernali2026 Il calendario delle Olimpiadi invernali, tutte le gare di Milano-Cortina 2026 Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Olimpiadi Invernali2026 Argomenti discussi: Programma e risultati; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO. Olimpiadi invernali 2026: il calendario delle gare degli italiani più attesi a Milano CortinaIl programma delle olimpiadi diviso per atleta: quando sono le discese di Franzoni e Paris, quando scendono in pista le coppie del pattinaggio di figura ... vanityfair.it Ultimi aggiornamenti: 04 feb 2026, 09:51Chi vince il medagliere a Milano Cortina 2026? Scopri favoriti e outsider e consulta subito le quote aggiornate dei bookmaker. calciomercato.com Giochi Olimpici Invernali, sport e prevenzione: le dieci regole di Airc. Fondazione Airc con Fondazione Milano Cortina 2026 hanno stilato un decalogo per tutale la salute e l'inclusione. Lo sport come esempio nella Giornata mondiale contro il cancro facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.