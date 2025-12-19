Olimpiadi Milano-Cortina 2026 il sindaco Lorenzi | Speriamo in Giochi senza intoppi

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’entusiasmo cresce tra cittadini e organizzatori. Il sindaco Lorenzi esprime fiducia e speranza per un evento senza intoppi, simbolo di unità e grandezza italiana. L’attesa si fa palpabile, mentre il countdown ufficiale segna i giorni che ci separano da questa storica manifestazione sportiva.

(LaPresse) È iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che prenderanno il via il 6 febbraio in Italia. Cortina d’Ampezzo, prestigiosa località sciistica nelle Dolomiti, ospiterà le gare femminili di sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton. Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha dichiarato all’Associated Press che i lavori nelle sedi di gara e nelle aree circostanti sono ormai in fase di completamento. La città, una delle due principali sedi olimpiche insieme a Milano, avrà il proprio braciere con la fiamma olimpica e una cerimonia di apertura dedicata agli atleti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

