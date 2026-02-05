Milano-Cortina 2026 il piano ATM | strade chiuse e alternative

ATM ha annunciato le chiusure di alcune strade nel centro di Milano in vista delle Olimpiadi invernali. La città si prepara a gestire l’aumento di turisti e appassionati che arriveranno per gli eventi sportivi. Le strade interessate verranno chiuse o modificate, mentre l’azienda dei trasporti pubblici ha messo in campo opzioni alternative per facilitare gli spostamenti. I cittadini sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti e a seguire le indicazioni ufficiali.

Atm si è preparata per accogliere il flusso di turisti sportivi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nelle settimane dei Giochi è stato programmato un servizio straordinario, con potenziamenti e orari prolungati per linee e parcheggi. A partire dalle linee metropolitane, aperte fino a tarda notte, fino a servizi straordinari per i tram verso Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno potenziati anche i bus notturni e i parcheggi. Metropolitane aperte fino alle 2 di notte. Con le strade di Milano chiuse o bloccate dagli scioperi, ATM pensa a un piano per i mezzi pubblici. Tutte le 5 linee metropolitane si potenziano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

