Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | a Milano strade chiuse e giorni critici La guida alla viabilità

Milano si appresta a vivere un periodo complicato tra fine gennaio e febbraio 2026. Le strade nel centro e in alcune zone strategiche saranno chiuse al traffico. Sono in arrivo giorni difficili per chi si sposta in città, con deviazioni e rallentamenti previsti. La polizia municipale ha già annunciato tutte le restrizioni, invitando i cittadini a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Tra il 28 gennaio e il 22 febbraio 2026, Milano si prepara all'evento sportivo più atteso dell'anno: le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'apertura è prevista per venerdì 6 febbraio, la chiusura per domenica 22 febbraio, ma le misure per gestire il traffico sono già in vigore e si protrarranno fino al 18 marzo, tre giorni dopo la conclusione dei Giochi Paralimpici. La città, che diventa per l'occasione capitale dello sport internazionale, dovrà affrontare un piano straordinario di limitazioni alla circolazione, con strade chiuse, divieti di sosta e modifiche al senso unico. I cittadini e i visitatori dovranno adattarsi a un nuovo sistema viario, soprattutto nelle zone intorno al Villaggio Olimpico e agli impianti sportivi.

