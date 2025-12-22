Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica passa per Napoli | strade chiuse il 23 dicembre

Il 23 dicembre, Napoli sarà attraversata dalla fiamma olimpica in occasione di Milano-Cortina 2026. Per permettere il passaggio della fiaccola, nel pomeriggio saranno vietati il transito e la sosta su alcune strade della città. Si consiglia di prestare attenzione ai provvedimenti temporanei e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Nel pomeriggio di martedì sarà vietato il transito ai veicoli per consentire il passaggio della fiaccola. Tra le tappe dell'evento " Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026" c'è anche Napoli. La simbolica fiaccola che inaugura la venticinquesima edizione dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 attraverserà le strade della città partenopea martedì 23 dicembre dalle ore 15:45 alle ore 19:30. Per garantire uno svolgimento sicuro ed efficiente dell'evento nella fascia oraria indicata, il Comune ha emanato un dispositivo temporaneo di circolazione, che vieta il transito dei veicoli nelle seguenti vie e piazze della città: viale della Resistenza, via Antonio Labriola, via Tancredi Galimberti, via Bakù, via Roma verso Scampia, Calata Capodichino, via Arenaccia, Corso Novara, Piazza Garibaldi, Piazza Mancini, Corso Umberto I, Piazza Giovanni Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Monteoliveto, Calata Trinità Maggiore, via Benedetto Croce, via San Sebastiano, Piazza Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Museo Nazionale, via Enrico Pessina, Piazza Dante, via Toledo, Piazza Carità, via Cesare Battisti, Piazza Giacomo Matteotti, via Armando Diaz, via Medina, Piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Cesario Console, Piazza Plebiscito.

