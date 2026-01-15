Autostrade accordo con Fondazione Milano Cortina 2026 in vista delle Olimpiadi
Autostrade per l’Italia e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno sottoscritto un accordo strategico, rafforzando il ruolo delle infrastrutture autostradali in vista delle Olimpiadi invernali. La collaborazione mira a garantire un migliore funzionamento delle reti di trasporto e a supportare efficacemente l’organizzazione dell’evento internazionale, sottolineando l’importanza di un sistema di mobilità affidabile per il successo delle manifestazioni.
Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia hanno annunciato una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale come infrastruttura chiave a supporto di un evento di rilevanza globale. Durante i Giochi, la rete autostradale sarà parte integrante dell’esperienza olimpica e paralimpica. Le tratte adiacenti ai luoghi delle competizioni ospiteranno spazi pubblicitari a servizio degli utenti in movimento, offrendo supporto informativo e comunicazioni dedicate sul programma delle gare in corso. Un presidio diffuso pensato per accompagnare i flussi, migliorare l’esperienza di viaggio e rafforzare il ruolo dell’infrastruttura autostradale come elemento di accoglienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Bormio fa il punto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Leggi anche: Autostrade e Milano Cortina 2026: siglata partnership in vista dei giochi olimpici invernali
Autostrade per l'Italia e annunciano una partnership in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.
Milano Cortina -22: accordo tra la Fondazione e Autostrade per l'Italia - E' questo il motivo della partnership sottoscritta da Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l'Italia. msn.com
Autostrade e Milano Cortina 2026: siglata partnership in vista dei giochi olimpici invernali - Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia annunciano una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale ... msn.com
Autostrade per l’Italia e Milano Cortina 2026: partnership per la mobilità olimpica - Un accordo strategico che vede la rete autostradale protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invern ... corrieredellosport.it
Nel dibattito in Consiglio Regionale sulla disastrosa situazione delle autostrade liguri, il Presidente Bucci ha contestato il modello nazionale delle concessioni autostradali, arrivando a criticare la scelta dello Stato di versare circa 9 miliardi di euro alla famiglia facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.