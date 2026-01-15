autostrade accordo con fondazione milano cortina 2026 in vista delle olimpiadi

Autostrade per l’Italia e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno sottoscritto un accordo strategico, rafforzando il ruolo delle infrastrutture autostradali in vista delle Olimpiadi invernali. La collaborazione mira a garantire un migliore funzionamento delle reti di trasporto e a supportare efficacemente l’organizzazione dell’evento internazionale, sottolineando l’importanza di un sistema di mobilità affidabile per il successo delle manifestazioni.

Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia hanno annunciato una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale come infrastruttura chiave a supporto di un evento di rilevanza globale. Durante i Giochi, la rete autostradale sarà parte integrante dell’esperienza olimpica e paralimpica. Le tratte adiacenti ai luoghi delle competizioni ospiteranno spazi pubblicitari a servizio degli utenti in movimento, offrendo supporto informativo e comunicazioni dedicate sul programma delle gare in corso. Un presidio diffuso pensato per accompagnare i flussi, migliorare l’esperienza di viaggio e rafforzare il ruolo dell’infrastruttura autostradale come elemento di accoglienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

