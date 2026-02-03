Dove mangiare bene a Milano i consigli in amicizia degli editor di GQ in vista delle Olimpiadi invernali 2026

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, Milano si prepara a ricevere visitatori da tutto il mondo. Gli editor di GQ Italia hanno raccolto alcuni consigli su dove mangiare bene in città, tra locali autentici e ristoranti di tendenza. Una guida semplice e concreta per chi vuole scoprire i sapori milanesi senza perdere tempo.

Le Olimpiadi invernali 2026 porteranno con sé una batteria prevedibile di domande ricorrenti: dove vedere le gare degli azzurri? A che ora scendono Brignone e Goggia? E al contempo - per chi si sposterà appositamente per vedere dal vivo hockey, pattinaggio, & co - dove mangiare bene a Milano in questi giorni di delirio collettivo? Affidarsi alle solite classifiche fatte di stelline, pallini & co potrebbe non essere la soluzione migliore.

