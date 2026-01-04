Rabiot trascina il Milan | qualità in mezzo al campo presenza costante in zona gol e leadership

Nell’ultima sessione di mercato estivo, il Milan ha acquisito Adrien Rabiot per circa 10 milioni di euro, puntando sulla sua esperienza e qualità in mezzo al campo. La sua presenza costante e la capacità di contribuire anche in zona gol rappresentano elementi chiave per la squadra, oltre a offrire leadership in campo. L’arrivo del francese ha segnato un cambiamento importante nell’organico del Diavolo.

