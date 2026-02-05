Le cinque giornate verità per il Milan di Allegri | lo Scudetto passerà dal derby di marzo

Da pianetamilan.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Allegri si prepara a una fase decisiva della stagione. Dopo 23 giornate di campionato, i rossoneri sono a cinque punti dall’Inter in testa alla classifica. Le prossime cinque giornate saranno decisive per capire se il sogno scudetto può diventare realtà o se dovranno accontentarsi di altro. Il derby di marzo potrebbe infatti rappresentare il crocevia di questa stagione, un vero e proprio spartiacque tra speranze e delusioni.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene Massimiliano Allegri continui a ripetere come sia la qualificazione in Champions League l'obiettivo stagionale del suo Milan, la classifica del Diavolo autorizzi a poter sognare qualcosa in più. Il Milan è attualmente secondo in graduatoria in Serie A, a 50 punti: sono 5 le lunghezze di distanza dall'Inter capolista con 45 punti a disposizione. La missione è difficile, ma non impossibile. Per il 'CorSera', le prossime cinque giornate saranno quelle della verità per il Milan di Allegri, quelle che serviranno per capire le reali ambizioni di Mike Maignan e compagni: Pisa fuori, Como e Parma in casa, Cremonese fuori poi il derby a 'San Siro' del prossimo 8 marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

le cinque giornate verit224 per il milan di allegri lo scudetto passer224 dal derby di marzo

© Pianetamilan.it - Le cinque giornate verità per il Milan di Allegri: lo Scudetto passerà dal derby di marzo

Approfondimenti su Milan Allegri

Milan, Vieri sulla lotta scudetto: “Ha ragione Allegri: lo capiremo a marzo”

M’Baye Niang: “Milan, vinci il derby! E con Allegri, lo scudetto è possibile”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Le cinque giornate del Milan La missione scudetto passa dal derby; La Valtur Brindisi sfida la capolista Pesaro in trasferta. Esame verità per Bucchi e i suoi; Calcio a 5 Serie B girone H. La situazione dopo quindici giornate di campionato.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.