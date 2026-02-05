milan allegri ha concesso tre giorni di riposo ma gli infortunati saranno al lavoro

Dopo la vittoria 3-0 contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha deciso di fermare la squadra per tre giorni. I giocatori sono in vacanza, ma gli infortunati continueranno a lavorare per recuperare al più presto.

Martedì sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 3-0, sull'ostico campo del Bologna grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot e ora, approfittando del fatto che tornerà in campo - a Pisa - soltanto venerdì 13 febbraio, adesso godrà di un po' di meritato riposo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Allegri, infatti, dopo la seduta di ieri, ha deciso di concedere tre giorni liberi ai suoi giocatori. Non vale, però, per tutti. Nel centro sportivo rossonero di Milanello, infatti, si presenteranno gli infortunati e acciaccati, vale a dire Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leão e Santiago Giménez, alle prese con problemi fisici di varia natura, per seguire una tabella di lavoro personalizzata ai fini del loro completo recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cassano rivela un retroscena di mercato riguardante Thiago Silva, che avrebbe voluto tornare al Milan per chiudere un ciclo.

Il Milan conclude il ciclo intenso di inizio 2026 con la vittoria per 1-0 sul Lecce, grazie al primo gol di Füllkrug con i rossoneri.

