Cassano | Thiago Silva voleva tornare al Milan ma Allegri gli ha fatto il gioco delle tre carte
Cassano rivela un retroscena di mercato riguardante Thiago Silva, che avrebbe voluto tornare al Milan per chiudere un ciclo. Secondo l’ex calciatore, Allegri avrebbe però complicato la trattativa, creando confusione sulla possibilità di un suo ritorno. Silva avrebbe accantonato l’idea di un trasferimento, proponendo di arrivare con un ruolo di supporto a Gabbia, ma l’affare non si è concretizzato.
L'ex calciatore ha svelato il clamoroso retroscena di mercato. "Voleva chiudere un cerchio. Sarebbe venuto in bianco dicendo: fate pure voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
