Milan finisce la maratona | Allegri concede due giorni di riposo

Il Milan conclude il ciclo intenso di inizio 2026 con la vittoria per 1-0 sul Lecce, grazie al primo gol di Füllkrug con i rossoneri. Dopo cinque partite in 16 giorni, la squadra di Allegri si prende due giorni di riposo per recuperare energie e prepararsi alle prossime sfide del campionato.

Il Milan archivia il periodo più intenso dell’inizio 2026 e rifiata: con l’ 1-0 sul Lecce a San Siro, deciso dal primo gol in rossonero di Niclas Füllkrug, la squadra di Massimiliano Allegri chiude una sequenza inedita di cinque partite in 16 giorni, disputate dal 2 al 18 gennaio. Un’accelerazione rara per una stagione senza coppe europee, che ora restituisce al tecnico la settimana lunga come alleata. Il successo contro il Lecce non vale solo tre punti: segna la fine di una maratona e l’inizio di una gestione più chirurgica delle energie, in vista di un calendario che torna a dilatarsi ma non a semplificarsi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

