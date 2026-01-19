Milan finisce la maratona | Allegri concede due giorni di riposo
Il Milan conclude il ciclo intenso di inizio 2026 con la vittoria per 1-0 sul Lecce, grazie al primo gol di Füllkrug con i rossoneri. Dopo cinque partite in 16 giorni, la squadra di Allegri si prende due giorni di riposo per recuperare energie e prepararsi alle prossime sfide del campionato.
Il Milan archivia il periodo più intenso dell’inizio 2026 e rifiata: con l’ 1-0 sul Lecce a San Siro, deciso dal primo gol in rossonero di Niclas Füllkrug, la squadra di Massimiliano Allegri chiude una sequenza inedita di cinque partite in 16 giorni, disputate dal 2 al 18 gennaio. Un’accelerazione rara per una stagione senza coppe europee, che ora restituisce al tecnico la settimana lunga come alleata. Il successo contro il Lecce non vale solo tre punti: segna la fine di una maratona e l’inizio di una gestione più chirurgica delle energie, in vista di un calendario che torna a dilatarsi ma non a semplificarsi. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, Allegri concede un giorno di riposo dopo la vittoria nel derby contro l’Inter
Leggi anche: Inter, Milan all’orizzonte: Chivu concede tre giorni di riposo
Milan-Lecce 1-0, risultato finale della partita di Serie A: Fullkrug entra e fa gol, gli highlights - 0: la cronaca minuto per minuto e il risultato della partita giocata a San Siro ... fanpage.it
Specialità della casa: corto muso Milan-Lecce finisce 1-0, grazie alla prima rete di #füllkrug Il nuovo acquisto dei rossoneri subentra dalla panchina e rompe la maledizione delle “piccole” Cosa ne pensano i tifosi all’uscita dallo stadio #milanlec - facebook.com facebook
Finisce qui a San Siro: vittoria importantissima per il Milan, che sale a 46 punti in classifica #MilanLecce 10 #MPLive x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.