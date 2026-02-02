Migranti ong Mediterranea | Possibili 1000 dispersi in mare a causa del ciclone Harry

La ONG Mediterranea lancia l’allarme: potrebbero essere fino a mille le persone disperse in mare a causa del ciclone Harry. La situazione è critica, e ancora non si sa quante persone siano riuscite a mettersi in salvo. Le autorità stanno cercando di fare il possibile, ma le condizioni del mare rendono tutto più difficile. La notte scorsa, molte imbarcazioni sono state sorprese dal maltempo, e i soccorsi sono ancora in attesa di aggiornamenti.

"Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry ". Lo afferma, in una nota, Mediterranea. "Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale e i governi di Italia e Malta tacciono e non muovono un dito", denuncia Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, che rilancia le nuove testimonianze e i nuovi elementi raccolti negli ultimi giorni dai Refugees in Libia e Tunisia. Mediterranea sottolinea che tra le varie testimonianze relative a questo periodo sono quelle raccolte "dai Refugees tra le comunità presenti in Tunisia a fornire un quadro molto più ampio e allarmante".

