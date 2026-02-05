Migliaia di fedeli riuniti per la Madonna del Soccorso in città | ritorno degli emigranti italiani

Sciacca torna a essere il centro dell’attenzione con la festa dedicata alla Madonna del Soccorso. Migliaia di fedeli si sono radunati in città, tra cui molti emigranti italiani rientrati dagli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta ieri, in occasione del Voto del 1626, quando la popolazione chiese aiuto a Maria Santissima del Soccorso per superare la peste. La piazza era piena di persone che hanno partecipato con entusiasmo, rivivendo una tradizione secolare.

**Sciacca, in festa per la Madonna del Soccorso: migliaia di fedeli riuniti, tra cui emigranti rientrati dagli USA** Giovedì 5 febbraio 2026, a Sciacca, la città si è riunita in una cerimonia religiosa e tradizionale per celebrare il Voto del 2 febbraio 1626, quando la popolazione, colpita dalla peste, affidò la propria protezione a Maria Santissima del Soccorso. La Madonna del Soccorso, statua in marmo bianco di Carrara, è stata portata a spalla dagli stessi pescatori che, come nella tradizione antica, hanno tenuto in mano la sua immagine durante la processione, con piedi nudi e abbigliamento semplice, come fosse un atto di devozione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sciacca Madonna del Soccorso In città migliaia di persone per la Madonna del Soccorso: tornano anche gli emigrati Migliaia di persone si sono riversate in centro a Sciacca per la festa della Madonna del Soccorso. Startlist slalom Madonna di Campiglio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani La startlist dello slalom maschile di Madonna di Campiglio del 7 gennaio 2026 fornisce informazioni su orari, trasmissioni tv, streaming e pettorali degli italiani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sciacca Madonna del Soccorso Argomenti discussi: Papa Leone XIV: Le Beatitudini sono la felicità che Dio dona agli scartati; La Festa di Sant’Agata a Catania: il primo reportage dei lettori del Photo Club; Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare Yemanjá; Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare Yemanjá. Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare YemanjáMigliaia di devoti vestiti con abiti bianchi si sono riuniti su una spiaggia di ... msn.com Video. Brasile, migliaia a Rio onorano sulla spiaggia la dea del mare YemanjáVideo. A Rio de Janeiro migliaia di persone si sono radunate in spiaggia per onorare Yemanjá, dea del mare afro-brasiliana celebrata ogni 2 febbraio da fedeli da tutta la città e oltre. it.euronews.com VIDEO Catania, le immagini della festa di Sant’Agata I festeggiamenti si svolgono dal 3 al 6 febbraio e coinvolgono migliaia di fedeli, trasformando la città in un luogo di preghiera e partecipazione collettiva... facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.