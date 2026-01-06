Startlist slalom Madonna di Campiglio 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

La startlist dello slalom maschile di Madonna di Campiglio del 7 gennaio 2026 fornisce informazioni su orari, trasmissioni tv, streaming e pettorali degli italiani. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolge sul Canalone Miramonti, offrendo uno spettacolo di grande rilievo, anche in notturna sotto le luci artificiali. Un evento atteso dagli appassionati e dagli sportivi di tutto il mondo.

Mercoledì 7 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: grande spettacolo sul Canalone Miramonti, dove ci sarà spazio per una delle gare più attese del massimo circuito internazionale itinerante, considerando anche il fascino della notturna e dell’evento sotto la luce artificiale dei riflettori. Appuntamento alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 21.00. Si tornerà in scena a quasi due settimana di distanza dall’ultimo evento di Coppa del Mondo, ovvero il superG di Livigno disputato lo scorso 27 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

