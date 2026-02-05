A Roma, il dottor Campagnoli di GSK ha parlato di nuove speranze per i pazienti affetti da mieloma multiplo. Secondo lui, i trattamenti migliorano sempre di più, offrendo ai malati più tempo e una vita di qualità superiore. La ricerca continua a fare passi avanti, ma restano sfide da affrontare per rispondere a tutte le esigenze dei pazienti.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "Sappiamo che il mieloma multiplo è una patologia ematologica oncologica dove abbiamo diversi bisogni insoddisfatti da colmare. Questo ci ha portato a sviluppare il nostro farmaco belantamab, che ha un meccanismo d'azione sicuramente innovativo per andare a colmare questi bisogni insoddisfatti. Siamo al fianco della comunità scientifica e dei pazienti perché in questi percorsi è fondamentale la collaborazione. Vogliamo garantire ai pazienti un tempo e una qualità di vita migliore". Così Elisabetta Campagnoli, direttore medico Oncoematologia di Gsk, all'incontro con la stampa sul tema 'Mieloma multiplo: nuove terapie, aumento della sopravvivenza, cronicizzazione', organizzato dalla stessa azienda oggi a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mieloma, Campagnoli (Gsk): "Per i pazienti tempo e qualità di vita migliore"

