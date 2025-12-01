Luca Curatoli è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale di scherma a Tbilisi. Un bronzo individuale, battendo nei quarti una leggenda come Aaron Szilagyi, e poi soprattutto lo straordinario oro iridato a squadre dieci anni dopo quello vinto nel 2015. Lo sciabolatore campano è stato ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport, dove ha ripercorso tutta la sua carriera, ricca di medaglie e successi importanti. Il nativo di Napoli ricorda ad inizio intervista la medaglia olimpica vinta a Parigi 2024: “ Una medaglia vissuta, ma sarebbe anche il caso di riuscire a prenderne un’altra, magari alla prima occasione possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca Curatoli: “In 10 anni la scherma è cambiata, ma sono rimasto costante. Da capitano ho trasmesso la mia esperienza”