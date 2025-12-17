Ingegneria elettronica e Informatica convenzione per tirocini e collaborazione tra Ambito Territoriale e Università

L'Ambito Territoriale di Messina e l'Università di Messina, attraverso il Corso di Studi in Ingegneria Elettronica e Informatica, hanno stipulato una nuova convenzione che favorisce iniziative di tirocinio e collaborazione, rafforzando i rapporti tra istituzioni e creando opportunità di formazione e sviluppo nel settore dell'ingegneria elettronica e informatica.

Tesi sul castello di Mirabello a Pavia per laurearsi in Ingegneria elettronica e informatica - La tesi di laurea di Martina Bellotti ricostruisce tridimensionalmente il castello di Mirabello, teatro della battaglia di Pavia nel 1525, dall'epoca sforzesca all'Ottocento. ilgiorno.it

Non solo didattica in aula! Lunedì 24 novembre 2025, la lezione del corso di Antenne, della nostra laurea magistrale in ingegneria elettronica per l’ICT, si è tenuta all'interno della Camera Anecoica Elettromagnetica del Dipartimento di Ingegneria. Sono st - facebook.com facebook

