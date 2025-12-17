Ingegneria elettronica e Informatica convenzione per tirocini e collaborazione tra Ambito Territoriale e Università

L'Ambito Territoriale di Messina e l'Università di Messina, attraverso il Corso di Studi in Ingegneria Elettronica e Informatica, hanno stipulato una nuova convenzione che favorisce iniziative di tirocinio e collaborazione, rafforzando i rapporti tra istituzioni e creando opportunità di formazione e sviluppo nel settore dell'ingegneria elettronica e informatica.

L'Ambito Territoriale di Messina e il Corso di Studi in Ingegneria Elettronica e Informatica dell'Università di Messina hanno firmato una nuova convenzione che apre la strada a diverse attività condivise. Tra queste, anche la possibilità per gli studenti di svolgere tirocini curriculari.

