La collaborazione tra Centro Commerciale e Università per premiare i giovani talenti

Nel 2024, il Centro Commerciale Sarca si unisce all'Università di Milano Bicocca per valorizzare i giovani talenti. Attraverso il Premio Studio Centro Sarca, destinato agli studenti del Master in Marketing Management, questa iniziativa mira a riconoscere e sostenere le eccellenze accademiche, creando un ponte tra il mondo universitario e il territorio, e incentivando i giovani a eccellere nel loro percorso formativo.

