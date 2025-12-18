La collaborazione tra Centro Commerciale e Università per premiare i giovani talenti
Nel 2024, il Centro Commerciale Sarca si unisce all'Università di Milano Bicocca per valorizzare i giovani talenti. Attraverso il Premio Studio Centro Sarca, destinato agli studenti del Master in Marketing Management, questa iniziativa mira a riconoscere e sostenere le eccellenze accademiche, creando un ponte tra il mondo universitario e il territorio, e incentivando i giovani a eccellere nel loro percorso formativo.
Il Centro Commerciale Sarca in una collaborazione con la vicina Università di Milano Bicocca, nel 2024 ha istituito il Premio Studio Centro Sarca dedicato agli studenti del Master in Marketing Management dell’ateneo. Grazie a questo progetto, i ragazzi e le ragazze hanno potuto sviluppare le loro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Blitz dei carabinieri nel centro commerciale: 5 giovani nei guai dopo furto da mille euro
Leggi anche: Centro Commerciale Campania: 5 giovani fermati con 1.000 euro di merce rubata
Giovedì 18 dicembre il Centro Studi Americani, in collaborazione con Le edizioni del Mulino, ospiterà la presentazione del libro di Mario Del Pero, . ' . L'autore dialogherà co - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.