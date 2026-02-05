Meno di un mese dopo il peggioramento delle previsioni, questa mattina a Roma il cielo si presenta ancora in parte nuvoloso. Nel corso della giornata, si attendono schiarite e qualche pioggia locale, mentre le temperature restano stabili. La notte si prevede più umida, con temporali che potrebbero interessare anche la zona del centro. Le condizioni del tempo cambiano tra il mattino e il pomeriggio, con il rischio di piovaschi e un aumento delle nubi verso sera.

meteo Ben ritrovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità fatta sulle regioni in con precipitazioni sparse su Alpi Prealpi con neve di 1000 metri al pomeriggio Cherry sereni o poco nuvolosi con nubi compatte a nord-est in serata numerosità medio in transito ma senza fenomeni associati peggiora partire dai settori Nord occidentali nella notte al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni adriatiche su Toscana e Umbria chiarite Lazio al pomeriggio velature in transito Comunque senza fenomeni associati in serata nuvolosità in progressivo aumento Da ovest peggiora nella notte con acquazzoni temporali neve in Appennino dei 1500 m circa al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Campania Puglia e Calabria sereno o poco nuvoloso sulle isole al pomeriggio isolati piovaschi sulle coste della Campania sulla Puglia coperto su Sardegna e Sicilia chi Giura sulla Sardegna con piogge sparse nella notte fenomeni anche sul campagna e Molise temperature minime massime stazionarie o in lieve rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-02-2026 ore 06:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

Il 5 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, il tempo su tutta Italia si presenta generalmente stabile, con alcune variazioni regionali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Meteo PUGLIA Video: previsioni aggiornate; Video Meteo Domani.

Meteo Roma – Peggioramento in arrivo sulla Capitale: piogge e temporali da oggi, settimana instabileMeteo Roma - Termina la breve tregua dal maltempo, correnti atlantiche portano maltempo diffuso e clima più mite ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Tempo instabile con piogge e temporali e nuove fasi di maltempo anche nei prossimi giorniMeteo Roma - Mercoledì di maltempo, temporanea tregua per domani, poi nuovi impulsi instabili per venerdì e nel weekend ... centrometeoitaliano.it

“Bianco candore e profumo di freddo!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia facebook

Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte ift.tt/ZdxqFL4 x.com