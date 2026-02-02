Meteo Roma del 02-02-2026 ore 06 | 15

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata. Le temperature scendono leggermente rispetto ai giorni scorsi e il vento si fa sentire. La pioggia, che si prevede continuerà anche in serata, potrebbe creare disagi nelle strade e alle attività all’aperto. La città si prepara ad affrontare un’altra giornata di maltempo, con condizioni che, almeno per ora, non sembrano migliorare nel breve termine.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui vieni ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 indicano condizioni stabili con cielo prevalentemente sereno durante le prime ore del mattino.

