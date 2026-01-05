Il 5 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, il tempo su tutta Italia si presenta generalmente stabile, con alcune variazioni regionali. Al Nord, nuvole e vento leggero caratterizzano la pianura padana, con nevicate in Romagna fino a 400 metri. Al Centro, instabilità e piogge diffuse interessano le aree appenniniche, con neve sopra i 1600-1700 metri. Sul Sud, condizioni generalmente asciutte, con occasionali piovaschi sulla Sardegna. Le temperature rimangono stabili,

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velocità batte in pianura padana il terreno altrove locali fenomeni tra Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero Sita momento ma tempo ancora asciutto Salvo difino amministra Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la serata era notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche fine 1600 m dell'Abruzzo meridionale Azzurra al mattino locali pioggia su Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise per lo più invariato sulle altre regioni tra la serata era no precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabile in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di torta mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15

Leggi anche: Meteo Roma del 02-01-2026 ore 06:15

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo Roma: oggi pioggia, Martedì 6 pioggia e schiarite, Mercoledì 7 nubi sparse; Meteo Roma questa settimana: previsioni dal 5 all'11 gennaio 2026; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 3 Gennaio 2026; Previsioni traffico-meteo weekend 2-4 Gennaio 2026.

Meteo Roma – Correnti umide portano nuvolosità e piogge, con maltempo anche intenso nel weekend - Giornate nuvolose a causa di correnti umide da ovest, con anche delle piogge e maltempo in intensificazione nel corso del weekend ... centrometeoitaliano.it