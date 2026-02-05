Messina pronta per i Finals di Calcio Balilla | eventi sportivi e foto d’eccezione nel cuore della città

Messina si prepara a ospitare i Finals di Calcio Balilla. La città si anima con eventi sportivi e tante foto di scena nel centro. I giocatori arrivano già pronti, e i tifosi si radunano per sostenere le proprie squadre. L’atmosfera si fa calda e carica di entusiasmo in vista di questa grande giornata.

Messina, città della costa greca della Sicilia, sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua storia sportiva. Oggi, 5 febbraio 2026, si apre il primo giorno di un evento internazionale che vedrà protagonista il calcio balilla: le **World Champions League Finals 2026**. Le gare si svolgeranno presso il **PalaRescifina**, e saranno tre le giornate di competizione, con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alla città messinese, ormai riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nello sport e per l’organizzazione di eventi di alto livello. Con oltre **533 atleti**, **81 squadre** provenienti da **26 Paesi diversi**, si aprirà una finestra unica per l’interazione tra cultura, sport e internazionalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina si appresta ad accogliere la finale della World Champions League di calcio balilla, che si terrà dal 6 all'8 febbraio 2026.

