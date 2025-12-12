Un vuoto nel cuore della città ideale | Palmanova pronta a ridisegnare l’ex caserma

Palmanova si prepara a una nuova fase di rigenerazione urbana con il progetto di riqualificazione dell’ex caserma Ederle, un’area di circa 45 mila metri quadrati nel centro storico. L’Amministrazione comunale ha avviato un masterplan per trasformare questa zona, oggi occupata da capannoni militari dismessi, in un nuovo spazio di valorizzazione e sviluppo per la città.

