Tim Merlier resta ancora ai box. La squadra belga si presenta con poche speranze di vederlo in gara nelle prossime Classiche, dopo che l’infortunio lo tiene lontano dalle corse da settimane. I medici non hanno ancora dato una data precisa per il suo rientro. La squadra spera di poterlo riavere in sella quanto prima, ma al momento non ci sono certezze. La stagione è appena iniziata e ancora molti corridori devono superare i problemi fisici.

Roma, 5 febbraio 2026 - La nuova stagione è appena alle prime battute, ma non mancano i corridori già fermi ai box: c'è chi è stato vittima di cadute in gara come Wout Van Aert (nel ciclocross), Jay Vine (al Tour Down Under 2026, poi vinto) e, giusto per restare alla freschissima attualità, Mads Pedersen (ieri nella prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2026 ), ma c'è anche chi è fermo da tempo per un problema che non accenna a voler andare via, come nel caso di Tim Merlier. Le condizioni di Merlier. Inizialmente, nei piani della Soudal Quick-Step il belga avrebbe dovuto prendere parte prima all' AlUla Tour 2026 e poi all' UAE Tour 2026, ma entrambe le corse sono state cancellate dal calendario personale: a spiegare i motivi di questa scelta dolorosa è Jurgen Foré, il capo del ' WolfPack ', intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Merlier ancora fuori causa, la Soudal Quick-Step: "Speriamo di riaverlo per le Classiche"

Remco Evenepoel si conferma come lo Sportivo dell'anno in Belgio per il quarto anno consecutivo nel 2025, grazie ai successi ottenuti in questa stagione.

