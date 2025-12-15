Remco Evenepoel è lo Sportivo dell’anno in Belgio per il quarto anno consecutivo | Ringrazio la Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel si conferma come lo Sportivo dell’anno in Belgio per il quarto anno consecutivo nel 2025, grazie ai successi ottenuti in questa stagione. Il ciclista della Red Bull-Bora-hansgrohe ha ricevuto il premio dal voto dei giornalisti sportivi, avvicinandosi al record di Eddy Merckx. Un riconoscimento che testimonia la sua costante crescita e prestigio nel panorama sportivo nazionale.

Remco Evenepoel è lo s portivo dellanno 2025 in Belgio. Il nuovo alfiere della Red Bull-Bora-hansgrohe ha vinto il premio nazionale, assegnato in base ai voti dei giornalisti sportivi iscritti al relativo ordine locale, per la quarta volta consecutiva e con il quinto trionfo totale si porta ad una sola lunghezza da Eddy Merckx che, a sua volta, lo aveva ricevuto in sei occasioni. La felicità per il premio ricevuto al termine di un anno complicato: “ Questo è uno dei riconoscimenti più grandi che puoi ricevere da atleta e quindi sono felice di aver affrontato il viaggio per esserci. Per me è stato un anno complicato, soprattutto per via dell’incidente che ho avuto lo scorso inverno. Oasport.it

