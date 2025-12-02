Evenepoel punge la Soudal Quick-Step | I Grandi Giri non erano più nei loro piani
Roma, 2 dicembre 2025 - Al momento dell'addio, ufficializzato a inizio agosto, tra le parti era fioccati comunicati ufficiali formali ma grati del lavoro reciproco svolto in tanti anni: a distanza di mesi, almeno sponda Remco Evenepoel, verso il suo passato chiamato Soudal Quick-Step comincia a spuntare un retrogusto al vetriolo. Le dichiarazioni di Evenepoel. Intervistato da Nieuwsblad, il belga ha parlato i suoi ultimi tempi alla corte della squadra che l'ha lanciato nel professionismo e che ha salutato per approdare nella Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Si è capito che la squadra vuole tornare a essere forte nelle Classiche e sta investendo molto sotto questo aspetto, però mi viene anche da pensare che siamo arrivati sul podio del Tour de France (nel 2024, ndr), che avevamo vinto la Vuelta (nel 2022, ndr) e che eravamo sulla buona strada per poter vincere il Giro d'Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
