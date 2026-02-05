La nuova versione della Mercedes Classe S arriverà in Italia tra marzo e aprile. La casa tedesca ha annunciato il restyling della settima generazione, con alcune novità che riguardano il design e le dotazioni. I concessionari si preparano a ricevere le prime auto aggiornate, che promettono di mantenere il livello di lusso e comfort tipico della berlina di alta gamma. I prezzi ufficiali saranno comunicati nelle prossime settimane.

Mercedes-Benz ha pubblicato il listino ufficiale della Classe S 2026, oggetto di un restyling che ha rinfrescato look della carrozzeria, infotainment e gran parte del corredo tecnologico dedicato a comfort e sicurezza. La gamma prevede tre allestimenti per la variante a passo corto, Advanced, Advanced Plus e Premium, da sommare ai contenuti Premium Plus destinati esclusivamente alla variante a passo lungo. Quattro le motorizzazioni disponibili al lancio, solo ibride, diesel e benzina, con potenze comprese tra 313 e 449 Cv. I prezzi della nuova Mercedes-Benz Classe S partono da 128.454 euro per la S 350 d 4Matic Advanced a passo corto e da 135. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Classe S: info e prezzi del restyling

Approfondimenti su Mercedes Benz Classe S

Dopo il restyling, la Mercedes Classe S si presenta ancora più elegante e all’avanguardia.

La Hyundai Bayon 2026 si mostra in foto con un restyling di metà carriera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

2027 Mercedes-Benz S-Class — First Look at an Imposing New Rendering

Ultime notizie su Mercedes Benz Classe S

Argomenti discussi: Mercedes, la nuova Classe S arriva in Italia: ecco tutte le versioni e i prezzi | Quattroruote.it; Mercedes Classe S 2026, la Stella di Stoccarda si aggiorna così; Mercedes Classe S: il restyling tra griglia illuminata, AI e motori V8; Debutta la rinnovata Classe S e Mercedes festeggia i suoi 140 anni di storia. Tutte le novità.

Mercedes Classe S: info e prezzi del restylingAl lancio, la rinnovata Classe S viene proposta con unità benzina e diesel elettrificate, a sei o otto cilindri, sempre abbinate alla trasmissione automatica doppia frizione a 9 rapporti e alla ... gazzetta.it

Ecco com'è la nuova Mercedes Classe S vegana senza interni in pelleMa i rivestimenti in pelle sono un optional senza costi aggiuntivi ... msn.com

: . La nuova Mercedes-Benz Classe S 2026 è pronta a sbarcare sulle strade italiane e alza ancora l’asticella nel segmento delle berline di lusso. Motori tutti ibridi, dotazioni facebook