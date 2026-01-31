Mercedes-Benz Classe S | la Stella ammiraglia illuminata dal restyling

Dopo il restyling, la Mercedes Classe S si presenta ancora più elegante e all’avanguardia. La nuova versione, infatti, punta a conquistare chi cerca il massimo in termini di lusso e tecnologia, con un design rinnovato e dotazioni avanzate. La casa tedesca ha migliorato ogni dettaglio, rendendo questa ammiraglia un punto di riferimento nel segmento delle berline di lusso. La strada è pronta ad accogliere questa Stella ancora più brillante.

Il 2026 illumina la Mercedes-Benz Classe S, attaverso un restyling svelato cinque anni dopo il lancio della settima generazione. L'aggiornamento della carrozzeria segue parzialmente i dettami del corso stilistico introdotto dalla nuova Cla, per nascondere circa 2.700 componenti rinnovate volte a migliorare tecnologia, comfort e prestazioni. Arriverà nelle concessionarie italiane nelle prossime settimane, sempre proposta nelle varianti standard (lunga 5.194 mm) o passo lungo (5.304 mm). Il prezzo della Mercedes-Benz Classe S 2026 parte da 128.404 euro. Come spesso accade nei restyling, le novità estetiche sono concentrate sul frontale, rinfrescato con una firma luminosa estesa dai proiettori Digital Light alla calandra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercedes-Benz Classe S: la Stella ammiraglia illuminata dal restyling Approfondimenti su Mercedes Benz Classe S La nuova Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Glc: come va la diesel ibrida plug-in La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mercedes Benz Classe S Argomenti discussi: La nuova Mercedes Classe S è solo ibrida ed è già pronta per il Livello 4 | Quattroruote.it; Mercedes Classe S: il restyling tra griglia illuminata, AI e motori V8; Mercedes Classe S 2026, la Stella di Stoccarda si aggiorna così; Nuova Mercedes Classe S, più di un semplice restyling: ibrida e pronta per la guida autonoma. Mercedes-Benz Classe S: la Stella ammiraglia illuminata dal restylingSvelato il restyling della settima generazione di Mercedes Classe S, ancora più lussuosa, tecnologica e confortevole ... gazzetta.it Nuova Mercedes-Benz Classe S, ecco come cambia l’ammiraglia simbolo del lussoScopri nuova Mercedes Classe S 2026, la berlina di lusso che che si evolve con interni digitali, motori V8 e versioni ibride plug-in ad elevata autonomia ... motorbox.com Nel 1937 quasi volavi. Poi ti fermano le gomme. Ottobre 1937, autostrada Frankfurt-Darmstadt: Mercedes-Benz porta la W125 Rekordwagen a velocità stimate vicino ai 430 km/h. E tu oggi ti lamenti del vento sul raccordo. [pausa] Quella strada non era “una pis - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.