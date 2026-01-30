Nuova Hyundai Bayon 2026 | info e foto del restyling

La Hyundai Bayon 2026 si mostra in foto con un restyling di metà carriera. La casa coreana ha aggiornato il design esterno del piccolo SUV urbano, rendendolo più moderno e accattivante. Le prime immagini svelano linee rivisitate e dettagli rinnovati, che puntano a rendere il modello più competitivo sul mercato. La nuova versione arriverà nel 2026, pronta a conquistare chi cerca un’auto compatta ma con stile.

Ecco come sarà il restyling della Hyundai Bayon 2026 (spesso chiamato Bayon MY26 ) — aggiornamento di metà carriera per il piccolo SUV urbano coreano Design esterno. Il look non cambia radicalmente, ma il restyling apporta piccoli ritocchi di stile per modernizzare l'estetica: Firma luminosa anteriore "Seamless Horizon" già vista su altri modelli Hyundai, con luce a LED che si estende orizzontalmente sul frontale.. Paraurti rivisti davanti e dietro per una presenza su strada più moderna e definita.. Nuovi design di cerchi in lega disponibili (15", 16" o 17").. Il linguaggio di design resta coerente con la Bayon attuale, senza rivoluzionarlo completamente.

