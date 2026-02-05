Mercato invernale 2026 è record di trasferimenti | 5900 nel calcio maschile ma cala la spesa rispetto al 2025

La sessione invernale di mercato si è chiusa con un record di trasferimenti nel calcio maschile: sono stati 5900 gli scambi ufficiali, un numero mai così alto prima. Tuttavia, la spesa totale delle società è calata rispetto all’anno scorso. La Fifa ha appena pubblicato i dati ufficiali, confermando questa tendenza.

Finita la sessione invernale di mercato, la Fifa ha tirato le somme relative ai movimenti complessivi avvenuti. I dettagli. Mercato invernale, record di trasferimenti. Si legge sul sito Fifa: Secondo il "January Transfer Snapshot 2026" della Fifa, a gennaio 2026 ci sono stati oltre 5.900 trasferimenti internazionali nel calcio maschile professionistico, il numero più alto di sempre per una finestra di gennaio, con un aumento di poco più del 3% rispetto al precedente record stabilito dodici mesi prima. Oltre 1,6 miliardi di euro sono stati spesi dai club in somme di trasferimento, una diminuzione di circa il 18% rispetto a gennaio 2025, ma ancora più del 20% in più rispetto ai valori registrati a gennaio 2023.

