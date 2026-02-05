Questa mattina Fabrizio Romano ha fatto una rivelazione sorprendente sul mercato dell’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri avevano già raggiunto un accordo completo con Diaby, ma qualcosa è andato storto e la trattativa non si è conclusa. Romano spiega che ci sono stati dettagli che non hanno funzionato, impedendo il trasferimento e lasciando i tifosi con la delusione di vedere l’attaccante ancora lontano dall’Inter.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano svela un assurdo retroscena legato a Diaby e la possibilità di vederlo con la maglia nerazzurra. Un incredibile retroscena di mercato scuote l’ambiente nerazzurro. Secondo quanto rivelato dall’esperto Fabrizio Romano, l’Inter era arrivata a un accordo totale con Moussa Diaby durante l’ultima sessione invernale. Il club cercava un rinforzo di qualità dopo il mancato ritorno di Ivan Perisic, individuando nell’ex Bayer Leverkusen il profilo ideale per lo scacchiere tattico di Cristian Chivu. « L’Inter aveva un accordo totale con Diaby, il giocatore stesso ha spinto, ma l’Al Ittihad ha scelto di non procedere dopo un lungo silenzio » ha spiegato Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano svela l’assurdo retroscena: «I nerazzurri avevano un accordo totale con Diaby! Ecco cosa non ha funzionato nella trattativa…»

Approfondimenti su Inter Mercato

Fabrizio Romano rivela nuovi dettagli sulla trattativa per Diaby.

Romano rivela che l’Inter ha fatto un altro tentativo per ingaggiare Perisic e Diaby.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SCAMBIO RIFIUTATO! RASPADORI, ACCORDO PERIN, STANKOVIC E L’INTER FUTURA, CASTELLANOS…

Ultime notizie su Inter Mercato

Argomenti discussi: Tutto fatto per Massolin all'Inter! Fabrizio Romano svela le cifre dell'affare; Romano svela: Perisic? Mi hanno raccontato che nell’incontro di ieri il Psv gli ha detto…; Niente Diaby per l'Inter: Fabrizio Romano svela il reale motivo per cui è saltato l'affare con l'Al-Ittihad - non c'entra la formula; Romano: Norton-Cuffy, accordo verbale è pronto! Non è stato proposto ma è l’Inter che ha….

Romano: Liverpool voleva Dumfries in prestito. Jones-Inter a giugno? Dettagli e retroscenaCi sono stati diversi intrecci di mercato sull'asse Inter-Liverpool nella finestra invernale appena terminata: li ha svelati Fabrizio Romano ... msn.com

Romano svela: Perisic? Mi hanno raccontato che nell’incontro di ieri il Psv gli ha detto…Continua il pressing dell'Inter per riportare a Milano Ivan Perisic. Queste le ultime novità raccontate su YouTube da Fabrizio Romano ... msn.com

Sempre sul mercato, scontento, mai incisivo: Inter, perché Frattesi non va mai via x.com

CLAMOROSO! INTER SU VLAHOVIC Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti…e adesso anche l’Inter starebbe pensando a Dusan Vlahovic (a parametro zero a giugno) Sarebbe il colpo giusto per l’attacco nerazzurro Tifosi interisti, vog facebook