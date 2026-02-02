Mercato Inter Romano rivela | I nerazzurri ci hanno riprovato per Perisic e Diaby | ecco le risposte! Sull’offerta della Lazio per Frattesi…

Romano rivela che l’Inter ha fatto un altro tentativo per ingaggiare Perisic e Diaby. La società nerazzurra ha presentato nuove offerte, ma finora le risposte sono state negative. La Lazio si interessa a Frattesi, e anche questa trattativa resta in piedi. I tifosi aspettano aggiornamenti, mentre l’Inter cerca di rafforzare la squadra prima della fine del mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli: i nerazzurri hanno fatto un altro tentativo per Perisic e Diaby. I dettagli. Le speranze dei tifosi nerazzurri di vedere un colpo last minute si stanno spegnendo. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha confermato che la dirigenza di viale della Liberazione ha effettuato un ultimo tentativo disperato per riportare a Milano Ivan Perisic, ricevendo però un secco "no" dal PSV Eindhoven. Anche la pista che portava a Moussa Diaby sembra definitivamente tramontata: nonostante il forte gradimento del giocatore, l' Al-Ittihad non ha aperto alla cessione alle condizioni dell' Inter, come confermato anche dalle parole di Beppe Marotta nel pre-partita contro la Cremonese.

