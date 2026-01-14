Mercato Inter Ausilio in chiusura per Mlacic | cifre e dettagli E c’è un’importante novità su Jakirovic

L'Inter sta finalizzando l'acquisto di Mlacic dall'Hajduk Spalato, con dettagli e cifre ormai definiti. Nel frattempo, si segnala una novità riguardante Jakirovic. La trattativa si avvicina alla conclusione, segnando un passo importante per il mercato nerazzurro. Restano aggiornamenti da seguire per conoscere tutti gli sviluppi.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro è in chiusura con l’Hajduk Spalato per Mlacic. E Ausilio vuole accelerare anche per Jakirovic. L’Inter di Cristian Chivu continua a guardare con estremo interesse al mercato croato per blindare la difesa del futuro. Dopo aver praticamente definito l’arrivo di Branimir Mlaci?, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino un altro giovanissimo talento: Leon Jakirovi?. Mercato Inter, Branimir Mlaci?: accordo totale. Come riportato da Fabrizio Romano, l’operazione per Mlaci? è ormai ai dettagli finali. L’Inter verserà all’Hajduk Spalato una cifra superiore ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

