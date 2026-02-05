Meloni vara la stretta sulla sicurezza | nuove regole per cortei Daspo e più tutele per le forze dell’ordine

Il governo ha annunciato nuove norme per rafforzare la sicurezza. Meloni ha firmato un decreto che introduce regole più severe per i cortei, prevede l’uso del Daspo e dà più poteri alle forze dell’ordine. La premier ha detto che lo Stato non si gira dall’altra parte e vuole difendere chi ci protegge. Ora si attende il testo ufficiale, mentre le forze di polizia si preparano a mettere in pratica le nuove misure.

Uno Stato che «non si gira dall’altra parte», difende «chi ci difende» e restituisce «sicurezza e libertà ai cittadini». Giorgia Meloni rivendica, dopo due ore di Consiglio dei ministri, il nuovo pacchetto sicurezza, frutto di un serrato confronto preventivo con il Quirinale. «Non misure spot», assicura la premier mentre i suoi ministri le illustrano in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ma «un ulteriore tassello" della strategia dell’esecutivo. Che la prossima settimana prevede un focus sull'immigrazione, con la delega per recepire il Patto Ue e un disegno di legge con anche il blocco navale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni vara la stretta sulla sicurezza: nuove regole per cortei, Daspo e più tutele per le forze dell’ordine Approfondimenti su Meloni Governo Scontri a Torino, Meloni accelera sul Decreto sicurezza-bis: scudo penale per le forze dell’ordine e stretta sui cortei Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis. Maggioranza vara misure anti-sicurezza: daspo per violenti, protezione rafforzata per le forze dell’ordine Il Parlamento ha approvato una nuova serie di misure per rafforzare la sicurezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Meloni Governo Meloni vara la stretta sulla sicurezza. Nordio: 'Evitiamo le nuove Br'Giorgia Meloni rivendica, dopo due ore di Consiglio dei ministri, il nuovo pacchetto sicurezza, frutto di un serrato confronto preventivo con il Quirinale. ansa.it Meloni chiede unità ma l’opposizione teme la trappolaPd e 5S: l’appello a votare insieme la risoluzione fatto per dividere il campo largo. No strumentalizzazioni ... repubblica.it Scontri a Askatasuna, Meloni: "Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità Speriamo" >> https://buff.ly/n6LKg9S facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.