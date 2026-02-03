Maggioranza vara misure anti-sicurezza | daspo per violenti protezione rafforzata per le forze dell’ordine

Il Parlamento ha approvato una nuova serie di misure per rafforzare la sicurezza. La maggioranza ha deciso di introdurre il daspo per chi commette violenze e di aumentare la tutela delle forze dell’ordine. Le novità sono state illustrate come risposte concrete ai problemi di ordine pubblico crescenti nelle città italiane. Ora si attende che le nuove norme vengano rapidamente applicate sul campo.

Il Parlamento ha approvato, con il voto della maggioranza, una risoluzione di carattere programmatico che prevede l'introduzione di misure strutturali per affrontare il crescente fenomeno di violenza nei confronti delle forze dell'ordine e per contenere comportamenti violenti in ambito pubblico. Il testo, ancora in fase di bozza ma già condiviso dai principali partiti della coalizione al governo, introduce due pilastri fondamentali: l'istituzione del daspo per chi commette atti di violenza nei confronti degli agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, e l'attivazione di uno "scudo" normativo che garantisce maggiore protezione legale agli operatori di sicurezza durante l'esercizio delle loro funzioni.

