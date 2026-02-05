Meloni su sicurezza | norme per prevenire violenza in piazza non intervento spot

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo decreto sulla sicurezza, Giorgia Meloni torna a parlare di misure per prevenire la violenza in piazza. La Premier assicura che non si tratta di interventi spot, ma di norme pensate per contrastare i gruppi violenti e garantire più tranquillità ai cittadini. La stretta sulla sicurezza resta una priorità per il governo, che vuole evitare slogan e passare ai fatti concreti.

**Meloni sul pacchetto sicurezza: “Non sono misure spot, ma norme per prevenire gruppi violenti in piazza”** A due giorni di distanza dalla presentazione del pacchetto sicurezza, la Premier Giorgia Meloni ha ribadito che l’approvazione del nuovo decreto non è un atto spot, bensì un tassello fondamentale della strategia governativa per rafforzare la sicurezza pubblica. Il Consiglio dei ministri, nella seduta di giovedì 5 febbraio, ha approvato un insieme di provvedimenti destinati a fronteggiare il fenomeno della criminalità diffusa, con particolare attenzione al comportamento dei gruppi violenti nelle aree urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu

