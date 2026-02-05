Pacchetto Sicurezza Meloni | Non sono misure spot Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza. Meloni ha detto che queste norme non sono spot e che mirano a prevenire gruppi violenti in piazza. La premier ha spiegato che si tratta di interventi concreti, pensati per rafforzare le regole e garantire più sicurezza ai cittadini. Nessuna misura temporanea, assicura, ma interventi duraturi per contrastare la violenza.

(Adnkronos) – "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento". Così in un post sui social la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm che oggi, giovedì 5 febbraio, ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza. "Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall'altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini". Così in un post su X la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza.

