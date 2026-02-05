Meloni su pacchetto sicurezza | Difendiamo i vigili non accettiamo norme spot

Giorgia Meloni torna a difendere le forze dell’ordine. In un discorso deciso, il ministro dell’Interno ha detto chiaramente che l’Italia deve tutelare i vigili e non accetta norme fatte in fretta e senza approfondimenti. La leader di Fratelli d’Italia ha ribadito che il pacchetto sicurezza non può diventare uno strumento per slogan o promesse facili. Durante una conferenza stampa, Meloni ha spiegato che il governo lavora per rafforzare la presenza delle forze di polizia nelle strade e per garantire loro strumenti

**Lead dell’articolo – 500-550 parole** Nel cuore della crisi politica e sociale che sta investendo l’Italia, il Ministro dell’Interno, Giorgia Meloni, ha lanciato un forte messaggio di fronte al pacchetto normativo sulla sicurezza, sottolineando il dovere di proteggere «chi ci difende». L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio, con una dichiarazione diretta alla comunità dei vigili urbani, ai quali Meloni ha rivolto un chiaro invito a non lasciare «la norma spot» andare oltre i limiti che definisce inaccettabili. La posizione, avanzata in una serie di interventi istituzionali, trova risposta critica in particolare da parte del ministro dell’Interno, Marco Piantadosi, che ha definito il decreto come una norma liberticida, pur riconoscendo che il Paese ha bisogno di una riforma strutturale e non solo di misure temporanee.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Meloni PacchettoSicurezza

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza.

Giorgia Meloni difende il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal governo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Meloni PacchettoSicurezza

Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Il pressing del Governo sullo scudo agli agenti per decreto legge; Sicurezza, appello di Meloni alle opposizione per una risoluzione unitaria. Restano nodi sul Ddl; Sicurezza, cosa c'è nel pacchetto del governo: legittima difesa, Daspo, stop ai coltelli per i minorenni.

Stretta sulla sicurezza, cosa cambia. Meloni: e ora decreto ad hoc sull'immigrazioneStretta anti violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, divieto di vendita coltelli a minorenni e novità in fatto di ... iltempo.it

Approvato il ‘pacchetto sicurezza’, Meloni: Lo Stato ci difende; Nordio: Così mai più BrIl Consiglio dei ministri ha dato l'ok a dl e ddl che introducono, tra l'altro, la stretta sui coltelli, lo 'stato di giustificazione' per le forze dell'ordine - e non solo- e il discusso fermo preven ... dire.it

Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su ‘spinta’ del Quirin facebook

#Tg2000 - Consiglio dei ministri approva al pacchetto #sicurezza #5febbraio #Tv2000 #politica #cdm #Meloni @tg2000it x.com