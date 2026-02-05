Meloni su sicurezza | Norme per gruppi violenti non intervento spot

Giorgia Meloni difende il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal governo. In conferenza stampa, ha spiegato che le norme non sono interventi spot, ma strumenti concreti per prevenire i gruppi violenti in piazza. Meloni ha sottolineato che l’obiettivo è rafforzare la sicurezza pubblica, con misure mirate e non annunci momentanei.

**Meloni sul pacchetto sicurezza: “Non sono misure spot. Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza”** Giorgia Meloni ha presentato al mondo il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, un’operazione che si inserisce nella strategia del governo da tempo in atto per rafforzare la sicurezza pubblica. Il provvedimento, presentato come un tassello fondamentale nel disegno dell’attuale governo, non è un intervento occasionale, né una misura “spot”, bensì un passo concreto per fronteggiare le criticità legate alla criminalità diffusa, alla violenza urbana e alla presenza di gruppi organizzati in ambito pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Meloni Sicurezza

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza.

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo decreto sulla sicurezza, Giorgia Meloni torna a parlare di misure per prevenire la violenza in piazza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Meloni Sicurezza

Argomenti discussi: Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Il pressing del Governo sullo scudo agli agenti per decreto legge; Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare; Sul decreto sicurezza ci sono tre punti fermi e un po' di chiacchiere.

Pacchetto Sicurezza, Meloni: Non sono misure spot. Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza(Adnkronos) - Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti f ... msn.com

Decreto Sicurezza, fermo preventivo e scudo penale: il blocco di Mattarella a MeloniIl decreto Sicurezza passa dal Quirinale: cambia il fermo preventivo e lo scudo penale per gli agenti. Ecco le modifiche introdotte ... quifinanza.it

Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su ‘spinta’ del Quirin facebook

Meloni vara la stretta sulla sicurezza. Nordio: 'Evitiamo le nuove Br' #ANSA x.com