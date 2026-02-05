Meloni formato angelo Cancellato il restauro | Ordine del Vaticano

A Roma, un angelo che somigliava a Giorgia Meloni è stato cancellato. La statua, ormai famosa, è stata ridipinta di bianco e il suo volto non si vede più. La decisione arriva da un ordine del Vaticano, che ha deciso di eliminare il riflesso politico da quel pezzo di arte sacra. La scelta ha suscitato molte proteste e anche qualche sorpresa tra chi conosceva il monumento.

Un colpo di spugna, anzi di pennello, per cancellare il riflesso della politica da un luogo sacro. Nel cuore di Roma, il volto dell'angelo che ha alimentato il dibattito nazionale per la sua somiglianza con Giorgia Meloni è scomparso sotto una mano di vernice bianca. Laddove l'intervento artistico aveva innescato un cortocircuito tra iconografia religiosa e potere temporale, ora l'opera appare acefala: una scelta mirata per troncare una polemica che stava trasformando la Basilica di San Lorenzo in Lucina in un'arena di scontro partitico. Il caso, inizialmente sminuito come una suggestione collettiva, ha trovato conferma nelle ultime dichiarazioni di Bruno Valentinetti.

