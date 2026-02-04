Nel Duomo di Firenze, l’angelo di Francesco Vannacci è stato cancellato su richiesta del Vaticano. Il tecnico che ha lavorato al restauro rivela di aver ricevuto istruzioni precise di eliminare il volto che ricordava Giorgia Meloni. La decisione ha suscitato molte reazioni tra chi vede nella modifica un atto di censura e chi invece la giustifica come un intervento di preservazione dell’opera. La polemica si accende mentre la chiesa si difende parlando di rispetto e di tutela dei beni culturali.

Nel cuore del Duomo di Firenze, dove l’aria è satura di silenzio e incenso, un’opera d’arte che da anni affascinava pellegrini e turisti è stata stravolta da un gesto che ha scosso l’opinione pubblica: il volto dell’angelo dipinto da Francesco Vannacci, raffigurato con tratti somiglianti a Giorgia Meloni, è stato cancellato. Non per un errore, né per un incidente del restauro. Lo ha fatto, con le sue mani, Bruno Valentinetti, tecnico specializzato in opere d’arte antiche, che ha confermato sotto giuramento di aver eseguito l’operazione su esplicita richiesta della Curia vaticana. L’ordine, datato 2 febbraio 2026, è arrivato via fax, firmato dal segretario del Dicastero per la Comunicazione, con il timbro ufficiale della Santa Sede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Restauro controverso: l’angelo di Meloni cancellato su richiesta del Vaticano, il tecnico rivela le istruzioni ricevute

Approfondimenti su Vaticano angelo

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scoppia una polemica dopo che qualcuno ha notato un dettaglio sull’affresco degli angeli.

Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vaticano angelo

Argomenti discussi: L’angelo somigliante a Meloni a San Lorenzo in Lucina: dal restauro al caso politico; Angelo ritoccato con il volto di Giorgia Meloni: la Soprintendenza ordina la rimozione · CosenzaChannel.it; Il Vaticano chiede la rimozione del ritratto di Giorgia Meloni dall’angelo nell’affresco restaurato; Il volto di Meloni nel restauro in chiesa l’irritazione della Diocesi.

L'angelo con il volto di Meloni: una foto mostra com'era l'affresco prima del restauroSebbene l'istantanea sia sgranata, il profilo dell'affresco sembra diverso da come è stato restituito dal pittore-sacrestano Bruno Valentinetti ... today.it

Com’era l’angelo a San Lorenzo in Lucina che assomiglia a Meloni prima del restauro e cosa succede oraLa figura affrescata a San Lorenzo in Lucina, a Roma, che ha un'enorme somiglianza a Giorgia Meloni, prima del restauro avvenuto nel 2023 aveva un viso ... fanpage.it

Restauro controverso: il volto dell'angelo somiglia a Giorgia #Meloni. La premier ironizza: "No, decisamente non somiglio a un angelo". Insorge il Pd x.com

Restauro controverso: il volto dell'angelo somiglia a Giorgia #Meloni. La premier ironizza: "No, decisamente non somiglio a un angelo". Insorge il Pd - facebook.com facebook