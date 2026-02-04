Questa mattina a Roma è stato cancellato l'affresco che raffigurava un volto che somigliava a Giorgia Meloni. Il restauratore Bruno Valentinetti spiega che la Curia ha deciso di rimuoverlo, su richiesta del Vaticano. L’immagine era diventata una meta per i turisti, ma ora è sparita.

L'angelo con il volto di Giorgia Meloni ora è senza volto. Lo ha coperto nella notte Bruno Valentinetti, il restauratore finito nell'occhio del ciclone - e nel mirino del Vaticano - negli scorsi giorni per un restauro che non avrebbe seguito i lineamenti della figura originaria presente nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina. "L'ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano", ha spiegato. L'intervento è stato svolto nella notte: "La Curia ha voluto così e io ho cancellato". Ora l'opera originale dovrebbe essere ripristinata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, cancellato il volto dell'angelo che somigliava a Giorgia Meloni | Il restauratore: "Una richiesta del Vaticano"

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

Il volto dell’angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato.

