Accordo politico fra la Lega e il movimento Italia del Meridione | Si apre una nuova fase dedicata alla Sicilia

Si è tenuto oggi a Roma un incontro tra Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia e Vincenzo Castellano, segretario federale di Italia del Meridione. Nel corso della riunione è stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

