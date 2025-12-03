Accordo politico fra la Lega e il movimento Italia del Meridione | Si apre una nuova fase dedicata alla Sicilia

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto oggi a Roma un incontro tra Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia e Vincenzo Castellano, segretario federale di Italia del Meridione. Nel corso della riunione è stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

accordo politico lega movimentoSicilia, accordo politico tra la Lega e Italia del Meridione - Si è tenuto oggi a Roma un incontro tra Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia e Vincenz ... Riporta strettoweb.com

accordo politico lega movimentoViolenza sessuale, perché Lega, Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso - Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità ... Scrive fanpage.it

Lista Zaia, Tajani: «Nessun veto alla Lega ma non può far parte di un accordo politico» - il vicepremier Antonio Tajani, ai microfoni di Agorà in collegamento dal Meeting di Rimini, mette i paletti alla Lega, sostenendo che in Veneto non si possono fare la ... Da ilgazzettino.it

accordo politico lega movimentoDdl stupro, salta l’accordo Meloni-Schlein: la Lega blocca tutto. “Tradito un patto” - Il 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, doveva segnare un momento storico di unità parlamentare. Secondo msn.com

Vannacci, 'Mondo al Contrario': il movimento politico-culturale cresce nella Lega del trevigiano - Anche a Treviso si è formato un "team", si chiamano così, del "Mondo al Contrario", il movimento politico- Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Politico Lega Movimento