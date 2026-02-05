Melbourne si prepara per l’Australian Open con l’arrivo del Happy Slam | tennis e tradizioni nel dettaglio

Melbourne si sta attrezzando per l’arrivo dell’Australian Open 2026. La città si anima con l’installazione delle strutture e l’organizzazione degli ultimi dettagli prima dell’inizio del torneo. Tanti appassionati e tennisti sono già in arrivo, pronti a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel cuore del sud dell’Australia.

Melbourne, città del sud dell'Australia, si prepara per l'Australian Open 2026, il primo grande evento del calendario tennis mondiale. L'evento, che inizia ufficialmente il 27 gennaio, vede la partenza del "Happy Slam", come viene chiamato da decenni il torneo australiano. È un nome che evoca non soltanto il calore del clima, ma soprattutto la capacità del torneo di trasformare un'esperienza sportiva in un evento culturale, sociale e artistico. Con l'arrivo delle prime partite, la città diventa un vero e proprio centro di attrazione globale, dove l'atmosfera è calda, il pubblico coinvolgente, il livello tecnico elevato.

