Melbourne si prepara per l’Australian Open con l’arrivo del Happy Slam | tennis e tradizioni nel dettaglio

Melbourne si sta attrezzando per l’arrivo dell’Australian Open 2026. La città si anima con l’installazione delle strutture e l’organizzazione degli ultimi dettagli prima dell’inizio del torneo. Tanti appassionati e tennisti sono già in arrivo, pronti a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel cuore del sud dell’Australia.

Melbourne, città del sud dell’Australia, si prepara per l’Australian Open 2026, il primo grande evento del calendario tennis mondiale. L’evento, che inizia ufficialmente il 27 gennaio, vede la partenza del “Happy Slam”, come viene chiamato da decenni il torneo australiano. È un nome che evoca non soltanto il calore del clima, ma soprattutto la capacità del torneo di trasformare un’esperienza sportiva in un evento culturale, sociale e artistico. Con l’arrivo delle prime partite, la città diventa un vero e proprio centro di attrazione globale, dove l’atmosfera è calda, il pubblico coinvolgente, il livello tecnico elevato.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Australian Open 2026, nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne

FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open

Francesco Maestrelli ha inaugurato con successo il suo debutto agli Australian Open 2026, superando al primo turno Terence Atmane dopo una lunga maratona di oltre tre ore.

Argomenti discussi: Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Sinner vince il derby: Darderi ko, è ai quarti; Biblioteca di autori italiani in collaborazione con Feltrinelli; Caldo record a Melbourne, Sinner e Musetti si rifugiano indoor: si sogna la semifinale tutta italiana.

melbourne si prepara perJannik Sinner si prepara al derby contro Darderi a Melbourne: allenamento indoor per il n.2 del mondoLontano da occhi indiscreti, Jannik Sinner si è allenato quest’oggi in una struttura indoor di Melbourne Park in vista della sfida di domani contro ... oasport.it

Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella StoriaIl Melbourne Park si prepara a vivere una delle giornate più attese della stagione: le semifinali maschili dell’Australian Open 2026, due sfide da brivido, con Jannik Sinner che affronta Novak Djokovi ... msn.com

