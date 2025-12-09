Australian Open 2026 nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne
Dal 18 gennaio al 1° febbraio gli Australian Open 2026 saranno il centro di gravità permanente del tennis mondiale. Lo Slam di Melbourne sarà uno dei grandi obiettivi dei giocatori impegnati nel massimo circuito internazionale. Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza per puntare al terzo successo consecutivo nella terra dei canguri. L’altoatesino, reduce dai trionfi del 2024 e del 2025, dà la caccia al quinto Major della carriera, nella consapevolezza che lo spagnolo Carlos Alcaraz farà di tutto per ostacolarlo, volendo conquistare per la prima volta questo importante titolo. L’iberico, infatti, nelle sue precedenti partecipazioni non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open, in palio un milione di dollari
Australian Open, anche Sinner al ‘Million Dollar 1 Point Slam’? Il direttore: “Jannik ci ha chiamati”
Se Sinner e i campioni diventano avatar... l'idea di Australian Open e Laver Cup è un successo
Tennis, 11 italiani al via agli #AustralianOpen Vai su X
11 fra i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono già certi di avere un posto in tabellone all'Australian Open Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Jasmine - facebook.com Vai su Facebook
Australian Open 2026, nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne - Dal 18 gennaio al 1° febbraio gli Australian Open 2026 saranno il centro di gravità permanente del tennis mondiale. Si legge su oasport.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com