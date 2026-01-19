FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open

Francesco Maestrelli ha inaugurato con successo il suo debutto agli Australian Open 2026, superando al primo turno Terence Atmane dopo una lunga maratona di oltre tre ore. L’azzurro, qualificato e al suo primo main draw di un Grand Slam, ha dimostrato grande tenacia, vincendo in cinque set e avanzando nel torneo di Melbourne. Questa vittoria segna un importante traguardo nella sua carriera tennistica.

Continua il momento d’oro di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro, dopo aver superato le qualificazioni ed essersi preso per la prima volta in carriera il main draw di torneo del Grand Slam, vince anche all’esordio nel tabellone principale di Melbourne, ribaltando il pronostico contro il transalpino Terence Atmane, sconfitto con lo score di 6-4 3-6 6-7 (4) 6-1 6-1 dopo 3 ore e 28 minuti di battaglia. Per l’azzurro potrebbe esserci al secondo turno il match di lusso contro il serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding, che sarà impegnato con lo spagnolo Pedro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open LIVE Maestrelli-Atmane 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: a breve il debutto Slam del qualificato azzurro

Benvenuti alla diretta dell'esordio di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026. Dopo aver conquistato il suo posto in tabellone, il tennista pisano affronta oggi Terence Atmane in un match molto atteso.

